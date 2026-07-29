به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار احمد کرمی اسد رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به تکمیل ظرفیت پارکینگ‌های اصلی شهر مهران در روز گذشته، گفت: سایر پارکینگ‌های پیش‌بینی شده برای پذیرش خودرو‌های زائران آماده پذیرش هستند.

وی افزود: همزمان با کاهش مدت اقامت زائران در عراق به دلیل گرمای هوا، موج بازگشت به کشور از روز گذشته آغاز شده است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به وضعیت تردد زائران اربعین در روز ۶ مرداد تصریح کرد: روز گذشته یکی از پرترددترین روز‌های سفر‌های اربعین را پشت سر گذاشتیم و محور‌های منتهی به مرز‌های کشور، به‌ویژه مرز مهران، با ترافیک بسیار سنگین مواجه بودند.

وی افزود: تنها در ۲۴ ساعت روز گذشته بیش از ۱۷۵ هزار زائر از مرز مهران راهی عتبات عالیات شدند که این رقم، بالاترین آمار خروج زائران از این مرز در یک روز از آغاز طرح اربعین امسال محسوب می‌شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به اینکه استفاده از خودرو‌های شخصی نسبت به سال گذشته افزایش داشته است تصریح کرد: همین موضوع موجب افزایش حجم تردد در محور‌های منتهی به مرز‌ها شد و پارکینگ‌های اصلی ورودی مهران از جمله پارکینگ اربعین به طور کامل تکمیل و اشباع شدند.

وی ادامه داد: ظرفیت سایر پارکینگ‌های پیش‌بینی شده فعال شده و آمادگی کامل برای پذیرش و توقف خودرو‌های شخصی زائران وجود دارد و هموطنان نگرانی از این بابت نداشته باشند.

سردار کرمی اسد با اشاره به حوادث رانندگی روز‌های اخیر تصریح کرد: بخش قابل توجهی از تصادفات برون‌شهری مربوط به زائرانی بوده که به دلیل خستگی و خواب‌آلودگی، بدون استراحت کافی به مسیر ادامه داده‌اند. هرچند آمار جان‌باختگان نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است، اما همچنان شمار مصدومان قابل توجه است.

وی از زائران خواست در طول مسیر از موکب‌ها، توقفگاه‌ها و استراحتگاه‌های پیش‌بینی شده استفاده کنند و با استراحت کافی از بروز حوادث ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی جلوگیری کنند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا از آغاز موج بازگشت زائران خبر داد و تصریح کرد: برای نخستین بار از ابتدای طرح اربعین، روز گذشته بیش از ۲۹ هزار نفر از مرز مهران وارد کشور شدند که این موضوع موجب افزایش حجم تردد در محور‌های خروجی مرز به سمت شهر‌های داخلی شد.

وی با بیان اینکه به دلیل گرمای هوا، مدت اقامت زائران در عراق به ۳ تا ۴ روز کاهش یافته است، افزود: پیش‌بینی می‌شود از این پس روند بازگشت زائران به کشور شتاب بیشتری بگیرد و پلیس برای مدیریت ترافیک و تأمین ایمنی محور‌های بازگشت، تمهیدات لازم را در نظر گرفته است.