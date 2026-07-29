عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: برای توسعه ظرفیت آرامستانی تهران، با دو مسئله مهم مواجه هستیم؛ نخست، مخالفت ساکنان مناطق مجاور با ایجاد آرامستان جدید و دوم، اختلاف‌نظر‌ها درباره تعیین حریم شهر تهران که هر دو موضوع باید تعیین تکلیف شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سوده نجفی ، درباره ظرفیت بهشت زهرا و چالش‌های پیش‌روی مدیریت شهری برای توسعه آرامستان‌های تهران، گفت: موضوع ظرفیت آرامستان‌های تهران از جمله مسائل مهمی است که نیازمند تصمیم‌گیری به موقع و برنامه‌ریزی بلند مدت است و نمی‌توان آن را به زمانی موکول کرد که ظرفیت موجود به پایان رسیده باشد.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در جانمایی آرامستان‌های جدید، باید مجموعه‌ای از ملاحظات اجتماعی، زیست‌محیطی، شهرسازی و دسترسی‌های حمل‌ونقلی مورد توجه قرار گیرد. طبیعی است که نگرانی‌های ساکنان مناطق اطراف نیز باید شنیده شود و از طریق گفت‌و‌گو، شفاف‌سازی و ارائه توضیحات کارشناسی، زمینه همراهی اجتماعی فراهم شود.

نجفی با تأکید بر اینکه اختلاف نظر درباره حریم تهران نباید موجب توقف تصمیم‌گیری درباره یک نیاز قطعی شهر شود، گفت: لازم است دستگاه‌های مسئول با همکاری شهرداری تهران و سایر نهاد‌های ذی‌ربط، در بازه زمانی مشخص به جمع‌بندی نهایی برسند. شورای اسلامی شهر تهران نیز باید از طریق نظارت و مطالبه‌گری، روند تعیین تکلیف این موضوع را پیگیری کند.

وی با بیان اینکه تهران به یک راه‌حل مقطعی برای مسئله آرامستان‌ها نیاز ندارد، تصریح کرد: باید به سمت ایجاد یک نظام جامع و متوازن برای آرامستان‌های شهر تهران حرکت کنیم. تمرکز کامل خدمات آرامستانی در یک نقطه، در بلند مدت می‌تواند مشکلاتی را در حوزه دسترسی، حمل‌ونقل و مدیریت بحران ایجاد کند و لازم است امکان ایجاد آرامستان‌های جدید و استاندارد در نقاط مختلف متناسب با نیاز جمعیتی و جغرافیایی شهر مورد بررسی قرار گیرد.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در ادامه درباره پیامد‌های تمرکزگرایی در توسعه بهشت زهرا و ایجاد ترافیک‌های سنگین در ایام و مناسبت‌های خاص، گفت: تمرکز بخش قابل توجهی از خدمات آرامستانی تهران در یک مجموعه، به ویژه در مناسبت‌های خاص و شرایط بحرانی، فشار قابل توجهی بر شبکه حمل‌ونقل و زیرساخت‌های اطراف وارد می‌کند.

نجفی افزود: در چنین شرایطی، افزایش حجم مراجعه شهروندان باعث می‌شود معابر، پارکینگ‌ها، حمل‌ونقل عمومی و سایر زیرساخت‌های مرتبط با محدودیت مواجه شوند و فرسودگی برخی زیرساخت‌ها نیز می‌تواند این مشکلات را تشدید کند.

وی با تأکید بر ضرورت نگاه جامع به آینده بهشت زهرا گفت: بهشت زهرا مجموعه‌ای با اهمیت تاریخی، اجتماعی و عاطفی برای مردم تهران است و لازم است زیرساخت‌های آن متناسب با نیاز‌های امروز و آینده شهر تهران به‌روزرسانی شود. نوسازی و بهسازی معابر داخلی، ساماندهی پارکینگ‌ها، تقویت دسترسی‌های حمل‌ونقل عمومی و استفاده از فناوری‌های نوین برای مدیریت مراجعات و ارائه خدمات، از جمله اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: ایجاد آرامستان‌های جدید در نقاط مختلف شهر نیز می‌تواند به کاهش سفر‌های طولانی و تمرکز ترافیک در یک محدوده کمک کند. این موضوع تنها یک مسئله ترافیکی نیست، بلکه با عدالت در دسترسی، کاهش زمان و هزینه سفر شهروندان و افزایش تاب‌آوری شهر نیز ارتباط دارد.

نجفی با اشاره به اهمیت موضوع آرامستان‌ها در مدیریت بحران گفت: زیرساخت‌های آرامستانی بخشی از زیرساخت‌های مدیریت بحران شهر محسوب می‌شوند و موضوع ظرفیت، دسترسی و آمادگی این مجموعه‌ها باید در برنامه‌های مدیریت بحران شهری نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره نقش شورای شهر در تأمین منابع مالی برای استخدام نیروی انسانی و نوسازی زیرساخت‌های بهشت زهرا گفت: یکی از وظایف اصلی شورای اسلامی شهر، سیاست‌گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر نحوه هزینه‌کرد منابع است و در صورتی که کمبود نیروی انسانی یا فرسودگی زیرساخت‌ها وجود داشته باشد، باید این مسائل در فرآیند بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی مدیریت شهری به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران، افزود: البته افزایش منابع مالی به‌تنهایی کافی نیست و ابتدا باید نیاز‌های واقعی سازمان بهشت زهرا به‌صورت دقیق و کارشناسی احصا شود. باید مشخص باشد که در چه بخش‌هایی کمبود نیروی انسانی وجود دارد، کدام زیرساخت‌ها نیازمند نوسازی فوری هستند و چه پروژه‌هایی باید در اولویت قرار گیرند.

نجفی با اشاره به شرایط کاری کارکنان بهشت زهرا اظهار کرد: کارکنان این مجموعه در شرایط خاص و دشواری به شهروندان خدمات ارائه می‌دهند و لازم است ضمن تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، به آموزش، شرایط کاری و حمایت از این کارکنان نیز توجه شود.

وی ادامه داد: در حوزه زیرساخت نیز می‌توان طرحها را اولویت‌بندی و از ظرفیت‌های مختلف بودجه‌ای استفاده کرد. پیش‌بینی ردیف‌های مشخص در بودجه، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای کاهش هزینه‌های جاری، از جمله راهکار‌هایی است که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: در نهایت، شورای شهر باید بر عملکرد و هزینه‌کرد منابع نظارت دقیق داشته باشد تا منابع اختصاص یافته به این حوزه به ارتقای کیفیت خدمات، افزایش ایمنی، بهبود شرایط کارکنان و رفاه شهروندان منجر شود.

نجفی در پاسخ به این پرسش که با توجه به آمار‌ها و ارقام، ظرفیت بهشت زهرا تا چه زمانی تکمیل خواهد شد و مدیریت شهری چه میزان فرصت برای احداث فاز یا فاز‌های جدید دارد؟ گفت: درباره زمان دقیق تکمیل ظرفیت بهشت زهرا باید بر اساس آخرین گزارش رسمی و به‌روز سازمان بهشت زهرا و اطلاعات دقیق مربوط به ظرفیت باقی‌مانده اظهارنظر کرد، اما اصل موضوع روشن است و مدیریت شهری نباید منتظر بماند تا ظرفیت موجود به پایان برسد و سپس به دنبال راه‌حل باشد.

وی افزود: احداث آرامستان جدید یا توسعه ظرفیت موجود، فرآیندی زمان‌بر است و به مطالعات کارشناسی، مکان‌یابی، بررسی‌های زیست‌محیطی و شهرسازی، تأمین زمین، تأمین منابع مالی، ایجاد زیرساخت‌های دسترسی و اخذ مجوز‌های لازم نیاز دارد. بنابراین، فرصت مدیریت شهری برای تصمیم‌گیری و اقدام، بسیار محدودتر از زمان باقی‌مانده برای استفاده از ظرفیت فعلی است.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: باید از هم‌اکنون یک برنامه زمان‌بندی شده و مشخص برای این موضوع تدوین شود که تعیین مکان، حل مسائل مربوط به حریم، انجام ارزیابی‌های اجتماعی و زیست‌محیطی، تأمین منابع و آغاز عملیات اجرایی را دربرگیرد.

نجفی تأکید کرد: تهران نباید هر چند دهه یک‌بار با مسئله کمبود ظرفیت آرامستانی مواجه شود. لازم است یک نظام پایدار و چندمرکزی برای آرامستان‌های شهر طراحی شود تا ضمن حفظ جایگاه تاریخی و اجتماعی بهشت زهرا ، فشار جمعیتی و خدماتی از روی این مجموعه کاهش پیدا کند. شورای اسلامی شهر تهران نیز می‌تواند از طریق بررسی‌های کارشناسی، نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و پیگیری از دستگاه‌های مسئول، در تعیین تکلیف این موضوع نقش مؤثری ایفا کند.