کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با افزایش دمای بیشینه و در برخی از نقاط شرقی با وزش باد گرم و خشک پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور، گفت: امروز روند افزایش دما در استان مورد انتظار است و بعدازظهر ناپایداری جوی در مناطق مرتفع استان پیش بینی می‌شود.

او افزود: بعدازظهر نیز در مناطق مرتفع رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی و در برخی از نقاط مرکزی، افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود و توصیه می‌شود از صعود به مناطق مرتفع و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

سی سی پور، گفت: دریا، امروز صبح آرام و در بعدازظهر با وزش باد‌های جنوب غربی بویژه در تنگه هرمز، کمی مواج و توصیه می‌شود تردد شناور‌های سبک و صیادی با احتیاط انجام شود.

او افزود: از لحاظ دمایی تا شنبه دهم مرداد روند افزایش دما، کاهش رطوبت نسبی هوا در طول روز و ماندگاری هوای گرم در استان پیش بینی و توصیه می‌شود تمهیدات لازم در این خصوص اندیشیده و از تردد‌های غیرضرور و فعالیت در فضای باز به ویژه ظهر خودداری و مصرف بهینه حامل‌های انرژی به کار گرفته شود.