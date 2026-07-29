به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی گفت: مشمولان غایبی که وضعیت خدمتی خود را مشخص نکنند علاوه بر اضافه خدمت، برابر مواد ۵۸ و ۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی با تشدید محدودیت‌ها و محرومیت‌های اجتماعی مانند: عدم صدور مجوز خروج از کشور، عدم برخورداری از هرگونه تسهیلات دولتی و اشتغال در سازمان‌ها و کارگاه‌های دولتی و خصوصی و... مواجه می‌شوند.

سرهنگ مومن زاده افزود: با افزایش ارتباط سامانه‌ای با سازمان‌های دولتی و غیر دولتی مانند وزارت خانه ها، بانک مرکزی و.. اجرای محرومیت‌های اجتماعی برای مشمولان غایب با تمرکز و دقت بیشتر انجام می‌شود.

سرهنگ مومن زاده گفت: براساس ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی هرگونه بهره مندی از تسهیلات دولتی ازجمله دریافت وام، پروانه کسب و کار، نامزدشدن در تمام انتخابات کشوری و استخدام شدن به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و روزمزد فقط به شرط تعیین تکلیف وضعیت خدمت سربازی مشمولان امکان پذیر است.

به گفته وی در صورت بکارگیری مشمولان غایب توسط کارفرمایان در مؤسسات دولتی و غیر دولتی از قبیل کارخانه ها، شرکت ها، آموزشگاه ها، بنگاه ها، مغازه‌ها و تعمیرگاه‌ها برابر ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی، کارفرما به محاکم صالح قضایی معرفی و مجازات این افراد برای بار اول هزینه سالانه یک سرباز و همچنین در صورت تکرار و بکارگیری برای بار دوم و بیشتر هزینه سالانه سه سرباز برای متخلفان از عدم اجرای قانون مذکور در نظرگرفته خواهد شد.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی تأکید کرد: همچنین مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسان‌های داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوید.