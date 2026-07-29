پخش زنده
امروز: -
شورای راهبری مدارس دانشگاه آزاد اسلامی، تدوین اساسنامه سازمان سما را در دستور کار خود قرار داد تا با هدف توسعه و ساماندهی ساختار این سازمان گامی مؤثر در راستای ارتقای نظام آموزشی و مهارتی بردارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جلسه شورای راهبری مدارس سما با هدف بررسی ارکان کلیدی، تبیین سیاستهای کلان آموزشی و همافزایی برای تعالی نظام تعلیم و تربیت این سازمان، با حضور علیرضا لادنمقدم، معاون علوم تربیتی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس سازمان سما، و جمعی از صاحبنظران و مسئولان ارشد آموزشی در سالن جلسات این سازمان برگزار شد.
در این نشست تخصصی که با حضور نوید ادهم، ملکیتبار، بطحایی، امانیطهرانی و سایر اعضای این شورا تشکیل شد، ضمن تحلیل دقیق چالشهای پیشروی حوزه دانشآموزی و واکاوی فرصتهای موجود، بر ضرورت تدوین اساسنامه جامع سازمان سما به عنوان نقشه راه تحول در مدارس تأکید شد.
لادنمقدم در ابتدای این نشست، ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت رهبر انقلاب و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، از اهتمام ویژه اعضای شورا برای حضور در این جلسه و تعهد آنان به ارتقای نظام آموزشی قدردانی کرد. وی با بیان اینکه تدوین اساسنامه، یکی از ارکان بنیادین و مطالبات اساسی در نظام مدارس غیردولتی محسوب میشود، اظهار داشت: سازمان سما نیز از این قاعده مستثنی نیست و پس از گذشت سالها، اکنون زمان آن فرا رسیده است که با تکیه بر خرد جمعی و تجربههای زیسته، چارچوبی منسجم و قانونی برای عملکرد سازمان تدوین شود تا زمینهساز رشد بیش از پیش مدارس در سراسر کشور گردد.
رئیس سازمان سما با اشاره به لزوم انطباق حداکثری عملکرد و برنامههای مدارس با قوانین، ضوابط و اسناد بالادستی دانشگاه آزاد اسلامی، افزود: اساسنامه جدید سازمان بر چهار محور اصلی و استراتژیک استوار شده است. این محورها پس از نقد، بررسیهای فنی و بازبینیهای تخصصی توسط تیم مشاوران برجسته، تدوین گردیده و جهت بررسی نهایی و تصویب در دستور کار جلسات آتی شورا قرار خواهد گرفت تا بستری پایدار برای فعالیتهای آینده فراهم آید.
در ادامه این نشست، اعضای شورای راهبری ضمن تبادل نظر پیرامون محورهای پیشنهادی و ضرورتهای ساختاری اساسنامه، بر اهمیت هویتبخشی به مدارس سما تأکید کردند. حاضران با اشاره به اینکه مدارس سما باید به عنوان الگوی مدارس غیردولتی در کشور مطرح شوند، راهکارهای عملیاتی و اجرایی برای ارتقای کیفی فعالیتهای آموزشی، پرورشی و مهارتی مدارس را مورد بحث و واکاوی قرار دادند.
تأکید بر عدالت آموزشی، تربیت چندساحتی دانشآموزان و بهرهگیری از ظرفیتهای نرمافزاری دانشگاه آزاد اسلامی از دیگر محورهای مطرح شده در این جلسه بود که نشاندهنده عزم جدی سازمان سما برای نوسازی و کیفیسازی خدمات خود در سال جاری است.