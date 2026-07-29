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مدیر کل استاندارد خوزستان الزامات قانونی و استانداردهای ملی در تجهیزات آسانسور را مقولهای بدون اغماض و بااهمیت عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا قیصی پور اظهار داشت: ایمنی آسانسورها در ساختمانهای مسکونی، تجاری و اداری، یک مقوله غیرقابلاغماض است. در همین راستا، شهروندان و بهرهبرداران موظفند ضمن اطمینان از اعتبار گواهینامه فنی آسانسور، از وجود شناسه ملی ۱۰ رقمی نصبشده در داخل کابین اطمینان حاصل کنند.
وی با تشریح روشهای نظارت همگانی برای عموم شهروندان افزود: مطابق با برنامهریزیهای صورتگرفته، شهروندان گرامی میتوانند با ارسال شناسه ملی ۱۰ رقمی مندرج در آسانسور به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ و یا مراجعه به پایگاه اطلاعرسانی Lift.inso.gov.ir، وضعیت اعتبار تاییدیه ایمنی دستگاه را بهصورت آنی استعلام بگیرند.
قیصی پور در پایان با تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی در ارتقای شاخصهای کیفی، تصریح کرد: اداره کل استاندارد خوزستان در راستای صیانت از حقوق مصرفکنندگان و پیشگیری از بروز حوادث ناشی از نقص فنی، از عموم مردم و بهرهبرداران درخواست دارد در صورت مشاهده هرگونه نقص در عملکرد ایمنی آسانسورها یا عدم وجود تاییدیه معتبر، مراتب را جهت بررسی فوری کارشناسان این اداره کل، از طریق سامانه الکترونیکی “مردمدار” به نشانی https://۱۵۱۷.inso.gov.ir ثبت کنند.