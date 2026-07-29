\u0628\u0647 \u06af\u0641\u062a\u0647 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0648\u0642\u062a\u06cc \u067e\u0627\u06cc \u0646\u0647\u062c \u0627\u0644\u0628\u0644\u0627\u063a\u0647 \u0628\u0647 \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0645\u06cc \u0622\u06cc\u062f \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u067e\u0698\u0648\u0647\u0634\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0639\u0631\u0627\u0642\u06cc \u0627\u0632 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0631\u0646\u06af \u0648 \u0628\u0648\u06cc \u062f\u06cc\u06af\u0631\u06cc \u0645\u06cc \u06af\u06cc\u0631\u062f. \u0639\u0644\u06cc \u0634\u0627\u06af\u0631\u062f \u0639\u0644\u06cc \u0628\u0648\u062f.\n