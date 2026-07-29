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مسئول ایستگاههای واحد راهنمایان و امور گمشدگان سازمان حج و زیارت در مسیر پیادهروی اربعین، از زائران خواست اطلاعات سماح را کامل ثبت و همیار اربعین را نصب کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، زینلی، مسئول ایستگاههای واحد راهنمایان و امور گمشدگان سازمان حج و زیارت در مسیر پیادهروی اربعین، با اشاره به استقرار ایستگاههای راهنمایی در مسیر نجف تا کربلا، اظهار کرد: ثبت صحیح اطلاعات در سامانه سماح یکی از مهمترین اقدامات پیش از سفر است و میتواند در مواقع اضطراری، روند ارائه خدمات به زائران را تسهیل کند.
وی از زائران خواست هنگام ثبتنام در سامانه سماح، یک شماره تماس معتبر و فعال در داخل ایران و همچنین یک شماره اضطراری را ثبت کنند و از درج یک شماره مشترک برای چندین نفر خودداری کنند.
زینلی با اشاره به اینکه اطلاعات ثبتشده مبنای پیگیری در زمان بروز مشکلات احتمالی یا مفقود شدن افراد است، افزود: هر زائر باید اطلاعات اختصاصی خود را در سامانه ثبت کند تا امکان شناسایی و رسیدگی در کوتاهترین زمان فراهم باشد.
وی همچنین نصب نرمافزار «همیار اربعین» را به همه زائران توصیه کرد و گفت: با نصب این نرمافزار، اطلاعات زائر در دسترس شبکه خدمترسان قرار میگیرد و در صورت نیاز، فرآیند راهنمایی و پیگیری افراد با سهولت و سرعت بیشتری انجام خواهد شد.
گفتنی است در طریق الحسین از عمود یک الی ۶۵۰، ۷ ایستگاه راه اندازی شده که ۹۰ نفر از خادمان افتخاری حج وزیارت خدمت رسانی میکنند و به راهنمایی زایران میپردازند.