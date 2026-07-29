پخش زنده
امروز: -
معاون بهداد فراجا از تجهیز و راهاندازی درمانگاه عمومی در مقر پنجتن آلعبا، ایجاد اتاق سرد، فراهم شدن امکان بستری برای سرمتراپی و استقرار آمبولانس و تیم امدادی پایانه مرزی مهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار یعقوب منصوری معاون بهداد فرجا گفت: همانند سالهای گذشته سازماندهی و هماهنگی برنامههای پشتیبانی بهداشتی، امدادی و درمانی از مأموریت بزرگ اربعین را در دستور کار دارد.
وی افزود: محل استقرار تیمهای امدادی و درمانی در پایانههای مرزی مشخص شده و تجهیز این مراکز به تجهیزات پزشکی، دارویی و سایر ملزومات بهداشتی، امدادی و درمانی برای پشتیبانی هرچه بهتر از مأموریت فراجا و ارائه خدمات به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در حال انجام است.
معاون بهداد فراجا با اشاره به تشکیل قرارگاه اربعین حسینی و میز قرارگاه اربعین در مرز مهران، از تجهیز و راهاندازی درمانگاه عمومی در مقر پنجتن آلعبا، ایجاد اتاق سرد، فراهم شدن امکان بستری برای سرمتراپی و استقرار آمبولانس و تیم امدادی در این پایانه مرزی خبر داد و تصریح کرد: درمانگاه عمومی با چادر بادی سهتخته و کانکس در پایانه مرزی مهران راهاندازی شده و علاوه بر ایجاد اتاق سرد، آمبولانس و تیم امدادی نیز در این پایانه مستقر خواهند شد. همچنین خدمات ویزیت و سرمتراپی توسط بهداد مرزبانی و یگان ویژه در این مرز ارائه میشود.
وی افزود: استقرار سامانه اتوبوسآمبولانس در مرزهای ریمدان و میرجاوه، استقرار سامانه تریلر امدادی در مرز مهران استان ایلام و مرز دوغارون و همچنین اختصاص سوئیتهایی برای استقرار تیم پزشکی و پذیرش بیمار در مرزهای شلمچه و چذابه استان خوزستان پیشبینی شده است.
معاون بهداد فراجا از تخصیص اعتبار ۱۰ میلیارد تومانی برای تهیه و تأمین دارو و اقلام بهداشتی و پیشگیرانه مورد نیاز مأموریت اربعین حسینی خبر و ادامه داد : شرایط ثبت نسخه الکترونیکی در محل استقرار پزشکان اعزامی فراهم شده و هماهنگیهای لازم و تفاهمنامه با بیمارستانهای نیروهای مسلح و دولتی استانهای هدف برای پذیرش مصدومان احتمالی انجام شده است.
وی درباره تدابیر بهداشتی در پایانههای مرزی گفت: زیرساختهای زیستی و بهداشتی کارکنان و تجهیزات مراقبت فردی برای این مأموریت پیشبینی شده و علاوه بر ابلاغ شیوهنامههای بهداشتی و پیشگیرانه، بازدیدهای مستمر بهداشتی از محلهای استقرار، اماکن زیستی، آشپزخانهها و مراکز توزیع غذا توسط بهداد یگانها در استانهای هدف انجام خواهد شد.
منصوری با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی نیروها تصریح کرد: معاونت بهداد فراجا با حفظ توان امدادی و استفاده حداکثری از ظرفیت استانهای معین، تلاش میکند پشتیبانی کامل و همهجانبهای از مأموریت اربعین ارائه دهد و امیدواریم با مشارکت کارکنان، این مأموریت معنوی به بهترین شکل پشتیبانی شود.