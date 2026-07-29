آغاز عملیات اجرایی طرح راهآهن اسفراین–جوین با عبور از بنبست اراضی کشاورزی
طرح راهآهن اسفراین -جوین، با رعایت حقوق کشاورزان، جبران خسارات و تداوم تعامل با مردم منطقه با تضمین حقوق مالکان و ساخت ۱۲ زیرگذر شروع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرماندار جوین گفت: طرح اتصال راه آهن بجنوردـ اسفراین- جوین که در ایستگاه نقاب به شبکه ریلی کشور متصل میشود به علت مشکلاتی که برای اراضی کشاورزی و نارضایتی مردم ایجاد شده بود مدتی تعویق افتاده بود.
وی افزود: اجرای این طرح ملی با رعایت حقوق مالکان، جبران خسارات و حفظ منافع کشاورزان در دستور کار قرار دارد و همه تصمیمات با تعامل و همفکری مردم و دستگاههای اجرایی اتخاذ خواهد شد
علی اکبر آزادواری ادامه داد: پس از بررسی گزینههای پیشنهادی برای عبور مسیر راهآهن در محدوده روستای زورآباد و همچنین استماع نظرات کشاورزان و مالکان، گزینه مصوب بهعنوان مسیر نهایی انتخاب و مقرر شد شبکه آبیاری منطقه متناسب با شرایط طراحی و اجرا شود و همچنین ۱۲ پل زیرگذر برای تردد کشاورزان و ادوات کشاورزی پیشبینی شود.
فرماندار جوین توضیح داد: خسارات مالکان نیز پس از ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری، در اسرع وقت پرداخت خواهد شد تا اجرای طرح با کمترین مشکل و با رضایت مردم منطقه دنبال شود.
تونل گذر راه آهن از کوههای شمالی جوین کامل شده و طرح در مرحله ریل گذاری است که با اتصال خراسان شمالی به خط ریلی کشور نقش بسزایی در حمل و نقل مسافر و کالا خواهد داشت.