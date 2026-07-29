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فرمانده مرزبانی آذربایجانغربی با حضور در پایانه مرزی تمرچین و بازدید از موکب درمانی مرزبانی، بر رصد مستمر نیازهای دارویی و ارائه خدمات بیوقفه به زائران اربعین حسینی تأکید کرد و از تداوم این خدمات تا بازگشت آخرین زائر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سردار محمد احمدی در جریان بازدید از موکب درمانی فرماندهی مرزبانی استان در مرز تمرچین، با اشاره به روند افزایشی تردد زائران اربعین، اظهار کرد: با توجه به حجم بالای تردد و شرایط خاص پیادهروی اربعین، اولویت ما تأمین بهموقع اقلام دارویی و استمرار خدمات درمانی است تا هیچ زائری در نقطه صفر مرزی با کمبود یا مشکل پزشکی مواجه نشود.
او با حضور در بخشهای داروخانه و واحد امداد این موکب، روند توزیع خدمات درمانی را مورد ارزیابی قرار داد و ضمن قدردانی از همکاری فرماندهی مرزبانی استان و هنگ مرزی پیرانشهر در راهاندازی این مرکز، این تعامل را گامی مؤثر در ارتقای کیفیت میزبانی از زائران دانست.
فرمانده مرزبانی آذربایجانغربی تصریح کرد: مرزبانان علاوه بر وظیفه ذاتی خود در صیانت از مرزهای کشور، در حوزه سلامت زائران نیز حضوری فعال دارند و ارائه خدمات درمانی و تکریم زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تا بازگشت آخرین زائر از سفر عتبات عالیات با قوت ادامه خواهد داشت.
گفتنی است، این بازدید که روز چهارشنبه هفتم مردادماه با حضور فرمانده هنگ مرزی پیرانشهر انجام شد، به منظور بررسی وضعیت موجود و پیشبینیهای لازم برای تأمین اقلام دارویی در روزهای اوج تردد زائران صورت گرفت.