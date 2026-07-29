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معاون اداره کل فرآوردههای آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه ضدآفتاب در برخی کشورها در رده داروهای بدون نسخه قرار دارد، گفت: این فرآورده نقش مهمی در حفاظت از پوست در برابر آسیبهای ناشی از نور خورشید دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رویا مرجانیان با اشاره به اینکه بسیاری از افراد ضدآفتاب را تنها یک محصول آرایشی میدانند، اظهار کرد: این فرآوردهها پیش از ورود به بازار باید استانداردهای دقیق ایمنی و اثربخشی را پشت سر بگذارند، زیرا نقش مهمی در حفظ سلامت پوست و پیشگیری از آسیبهای ناشی از اشعه فرابنفش دارند.
وی افزود: در برخی کشورهای جهان، ضدآفتاب در گروه داروهای بدون نسخه (OTC) قرار میگیرد که این موضوع بیانگر جایگاه آن در مراقبت از سلامت پوست است. استفاده روزانه از ضدآفتاب یکی از سادهترین و مؤثرترین راهکارها برای کاهش خطر ابتلا به سرطان پوست محسوب میشود.
مرجانیان با بیان اینکه پوست انسان حتی در روزهای ابری نیز در معرض اشعههای فرابنفش قرار دارد، گفت: اشعه UVA از شیشه عبور میکند و در بلندمدت میتواند موجب پیری زودرس پوست، ایجاد چینوچروک و افزایش خطر ابتلا به سرطان پوست شود.
وی ادامه داد: اشعه UVB نیز عامل اصلی آفتابسوختگی است و قرار گرفتن مکرر در معرض آن، احتمال آسیب به سلولهای پوستی و بروز سرطان پوست را افزایش میدهد؛ از این رو محافظت از پوست نباید به روزهای گرم تابستان محدود شود و استفاده از ضدآفتاب باید به یک عادت روزانه تبدیل شود.
مرجانیان تأکید کرد: علاوه بر استفاده از ضدآفتاب، پوشیدن لباس مناسب، استفاده از کلاه و عینک آفتابی و پرهیز از قرار گرفتن طولانیمدت در معرض نور مستقیم خورشید، بهویژه در روزهایی که شاخص اشعه فرابنفش بالاست، نقش مهمی در حفظ سلامت پوست و کاهش آسیبهای ناشی از نور خورشید دارد.