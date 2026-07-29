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کارشناس هواشناسی مازندران : امروز چهارشنبه، جو استان پایدار است؛ اما از فردا پنجشنبه، مازندران با رگبارهای پراکنده باران همراه خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران از پایداری جو استان در روز چهارشنبه خبر داد، اما تأکید کرد که از روز پنجشنبه با ورود رگبارهای پراکنده باران، ناپایداری در استان آغاز خواهد شد.
تاکامی افزود: امروز چهارشنبه، جو استان پایدار است؛ اما از فردا پنجشنبه، استان مازندران با رگبارهای پراکنده باران همراه خواهد بود.
وی افزود: با توجه به پیشبینیها، در روزهای جمعه و شنبه میزان ناپایداریها در استان کاسته میشود، اما در ارتفاعات نیمهغربی استان، با رشد ابرها و بارشهای پراکنده در ساعات بعدازظهر، ناپایداریهای پیش بینی میشود.
تاکامی در ادامه با اشاره به تغییر وضعیت جوی در روزهای آتی گفت: از روز یکشنبه، ناپایداریها در مناطق نیمهغربی شدت گرفته و ارتفاعات مرکزی استان نیز درگیر بارشهای پراکنده خواهد بود که انتظار میرود میزان بارشها در این روزها افزایش یابد.
کارشناس هواشناسی مازندران همچنین با بازبینی وضعیت دما اظهار داشت: بر اساس گزارشهای ثبت شده، دیروز در شهرهای ساری و قراخیل (قائمشهر) دمای هوا به ۳۴ درجه سانتیگراد رسید که گرمترین مناطق استان بود؛ در حالی که صبح امروز، دلیر در چالوس با دمای ۱۰ درجه سانتیگراد، خنکترین منطقه استان گزارش شد.
تاکامی در پایان با هشدار در مورد وضعیت دریا اعلام کرد: امروز دریا نسبتاً مواج بوده و برای شنا کردن مناسب نیست؛ لذا توصیه میشود فعالان سایر فعالیتهای دریایی، جوانب احتیاط را رعایت کنند.