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معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از آغاز اجرای ۱۲۱ طرح کشاورزی مصوب سفر رئیسجمهور خبر داد و گفت: این استان با جذب بیش از ۹۵ درصد تسهیلات تکلیفی، در شمار استانهای پیشرو در اجرای مصوبات سفرهای استانی قرار گرفته است.
به گزارش 'گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدصادق حاجیمحمدی با اعلام این خبر افزود: این طرحها با اعتباری بیش از ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال، پس از تکمیل پرونده، عقد قرارداد و پرداخت تسهیلات وارد مرحله اجرا شدهاند.
وی گفت: تاکنون ۵۷۰ طرح مصوب سفر رئیسجمهور با اعتباری بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال برای دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شده که از این تعداد، ۳۲۰ طرح به ارزش ۴۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال در بانک کشاورزی به تصویب رسیده است.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با اشاره به عملکرد استان در جذب منابع مالی افزود: بیش از ۹۵ درصد تسهیلات تکلیفی و ۱۰۰ درصد کمکهای فنی و اعتباری ملی جذب شده و برنامهریزی برای اجرای طرحهای بزرگ سرمایهگذاری در بخش کشاورزی ادامه دارد.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی اردبیل همچنین از امضای تفاهمنامه همکاری با هفت هلدینگ بزرگ به ارزش ۱۳۸ هزار میلیارد ریال در جریان سفر رئیسجمهور خبر داد و گفت: اجرای این طرحها تا پایان سال ۱۴۰۶ برای سه هزار و ۱۶۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.
حاجیمحمدی افزود: در همایش بینالمللی سرمایهگذاری و نمایشگاه اردبیل اکسپو ۲۰۲۵ نیز ۱۲ تفاهمنامه سرمایهگذاری به ارزش ۱۹۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال و ۱۶۰ میلیون یورو منعقد شده که زمینه اشتغال ۲ هزار و ۷۸۰ نفر را فراهم میکند.
وی با اشاره به حمایتهای دولت از بخش کشاورزی استان گفت: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات به حدود یکهزار طرح در حوزههای تولیدات گیاهی، دام و طیور، شیلات، صنایع تبدیلی، آب و خاک، مکانیزاسیون و احیای واحدهای راکد پرداخت شده که تثبیت و ایجاد اشتغال برای حدود یکهزار و ۹۰۰ نفر را به دنبال داشته است.
حاجیمحمدی با بیان اینکه اردبیل یکی از قطبهای کشاورزی شمالغرب کشور است، خاطرنشان کرد: سالانه بیش از ۳.۸ میلیون تن محصولات کشاورزی در این استان تولید میشود و اردبیل در تولید محصولاتی مانند عدس، بذر ذرت، سورگوم و بذر چغندرقند رتبه نخست کشور و در تولید سیبزمینی و سویا رتبه دوم را در اختیار دارد.