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وحیده گرجی، شاعر، در سوگ و رثای رهبر شهید انقلاب و پایداری ملت ایران در برابر دشمنان، غزلی سروده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وحیده گرجی، شاعر، در سوگ و رثای رهبر شهید انقلاب و پایداری ملت ایران در برابر دشمنان، غزلی سروده است.
دعا آیا برای دیدنش دیگر اثر دارد؟
کسی از چشمهای مهربان او خبر دارد؟
شکسته قلبهامان که همیشه خانهی او بود
کسی از تکههای قلب ما آوار بر دارد
اگر دردیم چون کوهیم، اگر زخمیم آرامیم
که فرموده ست فتح قله گاهی دردسر دارد
نمانَد زیر تَلّ خاک آن مشت گره کرده
که در آن آستین خاکیاش شقُّالقمر دارد
هنرمندانه عمری زندگی را عاشق خود کرد
کسی که در چگونه مردنش حتی هنر دارد