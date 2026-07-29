در نشست شورای ثبت ملی، شهر قم از جایگاه اختصاصی شهر ملی انگشتر فراتر رفت و رسماً به عنوان شهر ملی صنایع‌دستی در سطح کشور ثبت شد. این دستاورد، فصل جدیدی از برندسازی هنری و گردشگری استان قم را رقم می‌زند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در نشست تخصصی شورای ثبت ملی شهر‌ها و روستا‌های صنایع‌دستی کشور که در تهران برگزار شد، با حضور مقامات ارشد وزارت میراث‌فرهنگی و هیئت همراه از استان قم، جایگاه ملی شهر قم ارتقا یافت.

بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم، با اعلام این خبر تأکید کرد: قم تنها به هنر انگشترسازی محدود نمی‌شود؛ بلکه در رشته‌هایی نظیر فرش دستباف، تذهیب، مبل‌سازی، کتابت، سفال، خراطی و هنر‌های معماری، دارای هنرمندان شاخص و آثار فاخر هستیم که هویت مذهبی و اصیل این شهر را بازتاب می‌دهند.

وی افزود: این ثبت ملی، فراتر از یک عنوان افتخاری، یک مسئولیت بزرگ است که شامل ایجاد بازارچه‌های دائمی، نصب المان‌های شهری مرتبط و برگزاری نمایشگاه‌های مستمر خواهد بود تا ظرفیت‌های گردشگری صنایع‌دستی قم در سطح جهانی نمایان شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم گفت: با این ثبت، جایگاه قم از یک شهر ملی در رشته انگشتر فراتر رفت و در حال حاضر به عنوان شهری با ظرفیت‌های متنوع و اصیل در حوزه صنایع‌دستی کشور شناخته می‌شود.



آقای احمدی در پایان تأکید کرد: همان گونه که گردشگری زیارت به واسطه وجود بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه (س)، مسجد مقدس جمکران و بقاع متبرکه امامزادگان (ع) ویژگی شاخص قم است، در حوزه صنایع‌دستی نیز شاهد خلق آثار فاخر و ارزشمند دینی و مذهبی توسط هنرمندان متعهد این استان هستیم که جلوه‌های ارزشمندی از هنر دینی و مذهبی را به نمایش گذاشته‌اند.

قم در دی 1399 به عنوان شهر ملی انگشتر معرفی شد.