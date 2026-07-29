به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدمحمدحسین‌هاشمی‌گلپایگانی، تهیه‌کننده «محفل ستاره‌ها»، درباره ساختار فصل جدید گفت: امسال «محفل ستاره‌ها» در دو بخش تولید و پخش شده است. بخش نخست از ۲۱ تیر شروع شده و تا روز‌های نزدیک به اربعین ادامه دارد، طبیعی است که این بخش با توجه به ایام محرم و صفر، فضای آرام‌تر و متناسب‌تری با حال‌وهوای این روز‌ها دارد و از نظر لحن و اجرا نیز از هیجان کمتری برخوردار است.

وی افزود: بخش دوم از ابتدای ربیع‌الاول آغاز می‌شود. در آن مقطع، فضای برنامه شادتر، پرتحرک‌تر و متناسب با حال‌وهوای آن ایام خواهد بود، اما درمجموع هر دو بخش یک هدف مشترک را دنبال می‌کنند و آن هم رقم زدن یک تابستان قرآنی برای کودکان است.

تهیه‌کننده «محفل ستاره‌ها» با اشاره به بخش‌های محتوایی برنامه گفت: در این فصل تلاش کرده‌ایم صرفاً به تولید یک برنامه تلویزیونی اکتفا نکنیم، بلکه مجموعه‌ای از فعالیت‌های مکمل را نیز برای مخاطبان در نظر بگیریم. یکی از این بخش‌ها پویش جزء سی‌ام قرآن است و در کنار آن، طرح آشنایی کودکان با ۱۱۰ آیه منتخب قرآن نیز اجرا می‌شود.

وی افزود: برای اینکه این ارتباط تنها به زمان پخش برنامه محدود نشود، زیرساخت‌هایی نیز طراحی شده است. اکنون مدرسه محفل فعالیت خود را آغاز کرده و بازی‌های آموزشی محفل نیز در اختیار مخاطبان قرار گرفته است تا کودکان بتوانند در خانه و همراه خانواده، ارتباط خود را با مفاهیم قرآنی ادامه دهند و تجربه‌ای فراتر از تماشای یک برنامه تلویزیونی داشته باشند.

گلپایگانی درباره تفاوت فصل جدید با دوره‌های قبل گفت: پیش از آغاز تولید، بازخورد‌های مخاطبان نسبت به فصل‌های گذشته را به‌صورت دقیق بررسی کردیم. نقاط قوت برنامه را حفظ کردیم و تلاش شد نکاتی که از سوی مخاطبان و کارشناسان به‌عنوان ضعف مطرح شده بود، در طراحی فصل جدید اصلاح شود. امیدواریم حاصل این بازنگری، برنامه‌ای کامل‌تر و اثرگذارتر باشد.

تهیه‌کننده «محفل ستاره‌ها» یکی از مهم‌ترین دشواری‌های این فصل را شرایط تولید دانست و گفت: مهم‌ترین چالش ما محدودیت زمانی بود. بخش عمده ضبط برنامه هم‌زمان با روز‌هایی انجام شد که کشور در شرایط خاصی قرار داشت و فضای عمومی جامعه تحت‌تأثیر وقایع آن روز‌ها بود. همین موضوع فشار مضاعفی بر روند تولید وارد می‌کرد، اما با تلاش همه عوامل، برنامه طبق زمان‌بندی آماده پخش شد.

گلپایگانی درباره فرایند طراحی برنامه هم گفت: تولید این برنامه صرفاً براساس ایده‌های یک گروه محدود انجام نمی‌شود. برای هر فصل، جلسات متعددی با استادان و متخصصان حوزه قرآن، تعلیم و تربیت و همچنین روان‌شناسان کودک برگزار می‌کنیم. پیش از آغاز تولید نیز یک سند محتوایی تهیه می‌شود و همه بخش‌های برنامه براساس همان چارچوب طراحی و اجرا می‌شوند.

گلپایگانی در پاسخ به این پرسش که آیا از نظرات نوجوانان نیز در طراحی برنامه استفاده می‌شود، گفت: باید توجه داشت که مخاطب اصلی «محفل ستاره‌ها» نوجوانان نیستند، بلکه کودکان هفت تا ۱۲ ساله هستند. به همین دلیل، نیازها، دغدغه‌ها و شیوه ارتباط با این گروه سنی با نوجوانان تفاوت دارد و ما برنامه را متناسب با ویژگی‌های همین گروه طراحی کرده‌ایم.ذ در این مسیر از نظرات متخصصان حوزه کودک و نوجوان نیز استفاده می‌کنیم تا مطمئن شویم محتوای برنامه از نظر تربیتی و روان‌شناختی متناسب با مخاطبان است.

گلپایگانی از آغاز برنامه‌ریزی برای فصل‌های آینده خبر داد و گفت: اتاق فکر برنامه تقریباً بلافاصله پس از پایان هر فصل فعالیت خود را آغاز می‌کند. برای فصل پنجم نیز از هم‌اکنون جلسات کارشناسی و گفت‌و‌گو با صاحب‌نظران حوزه قرآن و تعلیم و تربیت آغاز شده است تا بتوانیم هر سال برنامه‌ای پخته‌تر، جذاب‌تر و اثرگذارتر برای کودکان تولید کنیم.