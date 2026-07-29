به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد سلطانی کاظمی در جمع‌بندی نتایج فصل برداشت چغندرقند سال ۱۴۰۴-۱۴۰۵، بر اهمیت جایگاه راهبردی این محصول در زنجیره تأمین شکر کشور تأکید کرد و اظهار داشت: استان خوزستان با ثبت سطح زیرکشت بالغ بر ۲۶ هزار هکتار، موفق به کسب رتبه نخست کشت پاییزه در سطح کشوری شده است که این امر نتیجه مستقیم مدیریت بهینه منابع و بهبود روش‌های زراعی در مناطق تحت پوشش است.

وی در خصوص شاخص‌های کیفی و کمی این فصل تصریح کرد: ثبت بالغ بر ۱.۷ میلیون تن چغندرقند خالص با متوسط عملکرد ۶۴ تن در هکتار و عیار متوسط ۱۴.۶، نشان‌دهنده کیفیت بالای محصول تحویلی به کارخانه‌هاست.

سلطانی کاظمی در ادامه به مدیریت زنجیره فرآوری اشاره و تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت ۱۷ کارخانه فعال شامل ۲ واحد در استان و ۱۵ واحد در سایر استان‌ها، چرخه برداشت تا فرآوری را به طور بهینه مدیریت کرده است. همچنین افزایش ۳۰ درصدی تولید در سال جاری، حاصل ترکیب استفاده از ارقام اصلاح‌شده، رعایت دقیق تاریخ کشت، افزایش سطح زیر کشت، مدیریت آبیاری و مبارزه مؤثر با علف‌های هرز است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در پایان تأکید کرد: با تداوم این روند صعودی و حمایت‌های گسترده از کشاورزان چغندرکار، انتظار می‌رود سهم استان خوزستان در تأمین نیاز ملی به شکر در سال‌های آتی به‌طور قابل توجهی افزایش یابد.

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