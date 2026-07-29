حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، در بازدید از موکب حضرت معصومه (س) از روند خدمت‌رسانی رفاهی و اقدامات فرهنگی این مجموعه به زائران حسینی دیدن و از این موکب قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت از موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) در عمود ۱۰۸۰ در مسیر پیاده‌روی اربعین بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند خدمت‌رسانی رفاهی و اقدامات فرهنگی این مجموعه به زائران حسینی قرار گرفت.

محمود نژاد، مدیر موکب حرم مطهر حضرت معصومه (س) در عمود ۱۰۸۰ مسیر نجف به کربلا، در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، ضمن قدردانی از حضور وی در این موکب، گزارشی از فعالیت‌ها و خدمات ارائه‌شده به زائران اربعین ارائه کرد.

وی اظهار داشت: این موکب را به عنوان صحن دوم حرم حضرت معصومه (س) می‌دانیم و تلاش کرده‌ایم خدمات مختلفی را متناسب با نیاز زائران در بخش‌های فرهنگی، رفاهی، تغذیه‌ای و درمانی ارائه کنیم.

مدیر موکب حرم حضرت معصومه (س) با اشاره به اجرای برنامه‌های ویژه برای دختران و بانوان در مسیر پیاده‌روی اربعین گفت: طرح «قرار دختران» سال گذشته با استقبال گسترده دختران ایرانی و بین‌المللی مواجه شد و امسال نیز برنامه‌های ویژه‌ای برای این قشر در نظر گرفته شده است.

وی افزود: امسال با هدف معرفی شخصیت رهبر شهید انقلاب و شهدای میناب، برنامه‌هایی برای تبیین این شخصیت‌ها در سطح بین‌المللی پیش‌بینی شده است.

محمود نژاد همچنین از برگزاری همایش وحدت موکب‌داران جهان اسلام در موکب حرم حضرت معصومه (س) خبر داد و گفت: این برنامه امسال با محوریت تجلیل از موکب‌داران عراقی برگزار می‌شود.

در ادامه این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین نواب با تقدیر از خدمات این موکب به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار داشت: این خدمات از لطف و عنایت ویژه حضرت فاطمه معصومه (س) است.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب با تقدیر از خدمات خادمان موکب حرم حضرت معصومه (س) اظهار داشت: خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) توفیق بزرگی است که خداوند نصیب بندگان خود می‌کند و اجر و پاداش آن نزد پروردگار محفوظ است. هر قدمی که برای تسهیل زیارت و خدمت به زائران برداشته می‌شود، در پیشگاه الهی ارزشمند و ماندگار خواهد بود.

وی افزود: خادمان اربعین با عشق و اخلاص، بخشی از بار خدمت به زائران را بر دوش می‌گیرند و این خدمت، جلوه‌ای از محبت به اهل‌بیت (ع) است. خداوند به برکت این اخلاص و تلاش، به زندگی و اعمال آنان برکت می‌دهد و امیدواریم همه خدمتگزاران زائران امام حسین (ع) مشمول عنایت ویژه حضرت سیدالشهدا (ع) قرار گیرند.

وی همچنین از آیت‌الله سعیدی، تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س)، و دست‌اندرکاران این موکب برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی قدردانی کرد.

در پایان این دیدار، پرچم متبرک حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها) به حجت‌الاسلام والمسلمین نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، اهدا شد.