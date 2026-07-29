ورود ناوگان حمل و نقل کالا‌های ترانزیتی به گمرک دوغارون تایباد از ابتدای امسال تا کنون، نسبت به مدت مشابه پارسال، ۱۲۶ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،مدیر پایانه مرزی دوغارون تایباد گفت: ۲ هزار و ۱۹۴ دستگاه کامیون حامل حدود ۵۶ هزار و ۵۰۲ تن کالای ترانزیت شده در بازه زمانی فروردین تا پایان تیرماه از کشور افغانستان وارد پایانه مرزی دوغارون شده است.

محسن رکنی افزود: ۳۳ هزار و ۸۲۵ دستگاه کامیون ایرانی با یک میلیون و ۳۹ هزار و ۲۳۳ تن کالا در بازه زمانی مذکور از پایانه مرزی دوغارون به سمت افغانستان صادرات انجام شده که نسبت به مدت زمان مشابه پارسال ۷۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مدیر پایانه مرزی دوغارون تایباد ادامه داد: ۲۹ هزار و ۶۹۴ دستگاه ناوگان حمل و نقل با ۷۱۸ هزار و ۶۹۴ تن کالا در چهار ماهه نخست امسال از دوغارون به افغانستان ترانزیت خروجی انجام شده است که این میزان نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۳۸ درصد افزایش یافته است.

رکنی اظهار کرد: در این مدت ۱۱۱ هزار و ۱۵۲ دستگاه کامیون ایرانی و خارجی در پایانه مرزی دوغارون رفت و آمد داشته‌اند که نسبت به مدت زمان مشابه پارسال ۴۵ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: مصالح ساختمانی، آهن آلات، مواد غذایی، میوه و تره بار و فرآورده‌های نفتی از مهمترین اقلام صادراتی ایران به افغانستان هستند، از سوی دیگر ماش، کنجد و پنبه از جمله کالا‌های ترانزیت ورودی از افغانستان به کشور به شمار می‌روند.

مدیر پایانه مرزی دوغارون تایباد تصریح کرد: دوغارون یکی از مهمترین پایانه‌های فعال اقتصادی کشور به شمار می‌رود که نقش زیادی در تعاملات تجاری ایران با افغانستان دارد، این پایانه در فاصله ۲۲۰ کیلومتری شهر هرات دومین بازار اقتصادی افغانستان قرار دارد.

وی به پیشرفت ۹۸ درصدی طرح جامع پایانه مرزی دوغارون اشاره کرد و افزود: پنج هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال تاکنون در مرحله نخست ساخت طرح عمرانی جامع پایانه گذرگاه رسمی دوغارون همجوار با کشور افغانستان و به عنوان یکی از مهمترین طرح‌های فعال کشور هزینه شده است.

رکنی اضافه کرد: ساماندهی پارکینگ ها، اصلاح مسیر رفت و آمد، جانمایی فضا‌های خدماتی، توسعه بخش پشتیبانی و بهینه سازی فرآیند‌های عملیاتی از جمله اقدامات عمرانی به ثمر نشسته این طرح محسوب می‌شود که با بهره برداری نهایی از آن تسهیل و روانسازی فعالیت‌های بخش‌های ترانزیت، صادرات و مسافری را در این گذرگاه رسمی به همراه خواهد داشت.

پایانه مرزی دوغارون در ۱۸ کیلومتری تایباد و مرکز این شهرستان ۱۵۱ هزار نفری نیز در ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است.