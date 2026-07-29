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در قالب طرح اصلاح الگوی کشت، تولید گیاهان دارویی در زمینهای شیب دار بخصوص منطقه کالپوش میامی مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ کشاورزان کالپوشی در زمینهای شیب داری که ظرفیت کشت غلات را ندارد؛ گیاهان دارویی میکارند به گونهای که از سال ۱۴۰۰ تاکنون، ۲۸۰ هکتار از زمینهای این بخش به کشت گیاهان دارویی اختصاص یافته است.
تقی قربانیان رئیس جهاد کشاورزی بخش کالپوش گفت: در این زمینها، زعفران، زیره، گل محمدی، نعنا فلفلی، آویشن، اسطوخودوس، مریم گلی و زوفا کشت میشود.
کشت گیاهان دارویی در منطقه کالپوش، ظرفیتی ارزشمند برای حفظ تنوع زیستی خودرو و رونق اقتصاد خانوادههای روستا نشین شده است.در استان سمنان ۳ هزار هکتار گیاهان دارویی کشت میشودو تولید سالانه آن هم بیش از ۳ هزارو ۲۰۰ تن است.