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استاندار سمنان بر حمایت بیشتر از بخش خصوصی برای رونق تولید و اشتغال تأکید کرد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمدجواد کولیوند در جریان بازدید از سه واحد صنعتی و تولیدی در سمنان، بر حمایت همهجانبه بخش دولتی از سرمایهگذاران و فعالان بخش خصوصی برای توسعه تولید، رفع موانع و افزایش اشتغال تأکید کرد.
وی در این بازدیدها با حضور مدیران و معاونان دستگاههای اجرایی استان، مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی را بهصورت میدانی بررسی و برای رفع موانع موجود، تصمیمات لازم را در همان محل اتخاذ و برنامهریزی کرد.
در یکی از این بازدیدها، دادگر، مدیر راهبردی یکی از شرکتهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی سمنان، با تشریح برنامههای توسعهای این مجموعه، از ایجاد زمینه اشتغال برای ۷۰۰ نفر خبر داد.
وی با اشاره به بهرهگیری از دانش روز و فناوریهای نوین در فرآیند تولید، گفت: استفاده از پنلهای خورشیدی برای تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز و اجرای طرح بازچرخانی آب با هدف مدیریت مصرف منابع، از مهمترین اقدامات این شرکت در راستای توسعه پایدار و کاهش هزینههای تولید است.
دادگر همچنین از آمادگی این مجموعه برای تولید گچبرگ رنگی با زیرکنافی خبر داد و افزود: با راهاندازی این خط تولید و فعالیت در سه شیفت کاری، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، فرصتهای شغلی جدیدی ایجاد خواهد شد که نقش مؤثری در رونق اقتصادی و ارزآوری برای کشور خواهد داشت.