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آخرین وضعیت اجرای طرح‌های مسکنی

مدیرکل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن باز است و متناسب با تولید مسکن ثبت نام انجام می‌شود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۷- ۱۰:۱۴
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برچسب ها: مسکن ملی ، ساخت مسکن ، تامین مسکن
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