پخش زنده
امروز: -
فراخوان طراحی نمادهای جنگ رمضان در اصفهان برای روایت ایثار، مقاومت و همبستگی مردم در قالب آثار هنری منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان گفت: این سازمان با هدف بهرهگیری از ظرفیت هنرمندان، طراحان، مجسمهسازان و صاحبان ایده، فراخوان طراحی نمادهای شهری با محوریت جنگ رمضان را منتشر کرده است تا روایت حماسه، ایثار، مقاومت و همبستگی مردم اصفهان در قالب آثار هنری ماندگار در سیمای شهر ثبت شود.
حمید قنادنیا افزود: این فراخوان فرصتی برای مشارکت هنرمندان در خلق نمادهایی است که هویت، خاطره جمعی و روایتهای ماندگار شهر را در قالب هنر شهری به نمایش بگذارد و بخشی از حافظه بصری اصفهان را به نسلهای آینده انتقال دهد.
وی ادامه داد: موضوعات این فراخوان شامل طراحی نماد حادثه دشت مهیار، کودکان شهید مدرسه میناب، بعثت مردم، ایستادگی و مقاومت اصفهان در جنگ رمضان و نماد نقاط آسیبدیده شهر اصفهان در جنگ رمضان است.
قنادنیا گفت: علاقمندان میتوانند با اطلاع از شرایط شرکت در فراخوان و ثبتنام از طریق آدرس http://www.zibasazi.isfahan.ir، آثار خود را تا بیستوپنجم مرداد به نشانی http://zibasazi.esf@gmail.com ارسال کنند.
وی افزود: اصفهان شهری است که روایتهای آن با هنر ماندگار میشود و امیدواریم با مشارکت گسترده هنرمندان و خلق آثار ارزشمند، پیام ایثار، مقاومت و هویت این شهر در فضاهای شهری به تصویر کشیده شود.