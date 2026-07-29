به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز گفت: در راستای تقویت زیرساخت‌های آبرسانی و تأمین پایدار آب شرب روستا‌های شهرستان کارون، بخش دوم خط انتقال آب شرب روستا‌های مسیر سویسه اجرا شد.

حسین عبیداوی ادامه داد: در اجرای این طرح ۴ کیلومتر خط انتقال آب شرب با لوله ۴۰۰ میلی‌متری انجام شده است که با تکمیل ان امکان تأمین آب شرب پایدار برای ۱۰ روستای مسیر سویسه فراهم شده و جمعیتی بالغ بر ۱۵ هزار نفر در افق طرح از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.

وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های آبرسانی در مناطق روستایی تصریح کرد: اجرای این طرح نقش مؤثری در افزایش پایداری شبکه، بهبود فشار آب، ارتقای کیفیت خدمات و پاسخگویی به نیاز‌های آبی ساکنان منطقه در سال‌های آینده خواهد داشت.