قطعی برق تا آخر مرداد در استان ادامه دارد و اعمال خاموشی‌ها به‌صورت یکسان و گردشی است.

سخنگوی صنعت برق اصفهان به شرایط فعلی شبکه برق کشور، افزایش کم‌سابقه دمای هوا و اجرای برنامه‌های مدیریت بار اشاره کرد و گفت: با توجه به توده هوای گرم حاکم برکشور، مصرف برق نیز به اوج خود رسیده و پیش‌بینی می‌شود این شرایط تا یک هفته آینده ادامه دارد و از نیمه مرداد به‌تدریج روند مصرف کاهشی شود.

داوود قاسمی از همراهی مسئولانه مشترکان خانگی، صنایع و سایر بخش‌ها به علت مدیریت مصرف برق تشکر کرد و افزود:بر اساس آمار روز‌های اخیر، مردم ایران توانستند حدود ۲ هزار مگاوات در مصرف برق صرفه‌جویی کنند که این میزان معادل حدود یک و نیم برابر ظرفیت نیروگاه منتظری است و نشان می‌دهد همراهی مردم تأثیر مهمی در پایداری شبکه دارد.

وی ادامه داد: هیچ تفاوتی در اجرای برنامه‌های مدیریت بار میان مناطق مختلف شهر و استان نیست و خاموشی‌های بخش خانگی به‌صورت یکسان، گردشی و بر اساس برنامه از ساعت ۱۰ صبح آغاز و تا ساعت ۱۸ در بازه‌های دو ساعته بر اساس برنامه اجرا می‌شود، همچنین از ساعت ۱۸ تا ۲۴ نیز با توجه به شرایط شبکه، میزان تولید و مصرف برق احتمال اعمال محدودیت است.

سخنگوی صنعت برق استان در خصوص زمان پایان خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده گفت: پیش‌بینی می‌شود، محدودیت‌های برق خانگی حدود سه‌ونیم هفته آینده به پایان برسد.

وی با اشاره به ظرفیت تولید برق کشور افزود: وزارت نیرو بر متنوع‌سازی سبد تولید برق و افزایش سهم نیروگاه‌های خورشیدی و ترکیبی تأکید داشته و در این راستا حدود ۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید به شبکه اضافه شده است، با این حال در ماه‌های گذشته و در پی جنگ ۴۰ روزه و آسیب به برخی زیرساخت‌ها، حدود ۴ هزار و ۲۰۰ مگاوات از ظرفیت تولید برق کشور از مدار خارج شد و در سال‌های اخیر نیز به دلیل کاهش بارندگی، ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی نیز به کمتر از ۵۰ درصد میزان معمول رسیده است.

وی در خصوص توسعه نیروگاه‌های خورشیدی ادامه داد::در دو سال گذشته ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در کشور و استان حدود ۴۰۰ درصد افزایش یافته و ظرفیت نصب‌شده کشور از ۵ هزار مگاوات عبور کرده است و امیدواریم این رقم تا پایان امسال به ۶ هزار مگاوات و تا پایان سال ۱۴۰۷ به بیش از ۱۰ هزار مگاوات برسد.

قاسمی گفت: امیدواریم با همراهی مردم، توسعه نیروگاه‌های جدید، افزایش ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر و استمرار مدیریت مصرف بتوانیم شرایط پایدارتری را در تأمین برق کشور و استان فراهم کنیم.