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معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی از آغاز اجرای طرح ملی شناسنامهدار کردن اراضی، باغات و واحدهای تولیدی استان خبر داد، طرحی که با صدور کد QR برای محصولات، امکان رهگیری دقیق از مزرعه تا سفره را فراهم کرده و آمار تولید را از حالت خوداظهاری به وضعیت مستند و نظاممند تغییر میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، پرویز امجدی افزود: با اجرای این طرح، تمامی محصولات کشاورزی استان دارای شناسنامه و کد QR اختصاصی خواهند شد تا ضمن ثبت دقیق اطلاعات تولیدکننده و مبدأ تولید، امکان رهگیری محصول برای مصرفکننده نهایی تسهیل شود.
او با اشاره به ضرورت همکاری بهرهبرداران، تشکلهای بخش کشاورزی و اتاق اصناف در پیشبرد این طرح، تصریح کرد: شناسنامهدار شدن اراضی، علاوه بر افزایش شفافیت در زنجیره تولید، زمینه را برای برنامهریزی دقیقتر در مدیریت کلان بخش کشاورزی و خروج از نظام آماری خوداظهاری فراهم میکند.
افزایش ۳۰ درصدی عملکرد در دیمزارها
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با اشاره به وضعیت مطلوب بارشهای سال زراعی جاری، خاطرنشان کرد: بارندگیهای مناسب موجب رشد ۳۰ درصدی عملکرد در دیمزارهای استان شد، بهطوریکه در برخی مناطق جنوبی، میزان برداشت از چهار تن در هکتار نیز فراتر رفته است.
امجدی در تشریح وضعیت کشاورزی استان افزود: آذربایجانغربی با ۷۰۰ هزار هکتار اراضی زراعی و ۱۳۰ هزار هکتار باغ، سالانه حدود ۶ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی تولید میکند که سهم عمده آن به غلات (گندم و جو) و دانههای روغنی از جمله کلزا اختصاص دارد.
وی ادامه داد: از ۴۰۰ هزار هکتار اراضی زیر کشت غلات، ۳۰۰ هزار هکتار به گندم دیم و ۱۰۰ هزار هکتار به گندم آبی اختصاص یافته است و پیشبینی میشود امسال حدود ۹۰۰ هزار تن گندم در استان تولید شود که دولت آمادگی خرید تضمینی ۶۰۰ هزار تن از این محصول را دارد.
تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش
این مسئول با اشاره به اینکه حدود ۶۰ درصد اشتغال آذربایجانغربی به حوزه کشاورزی وابسته است، تأکید کرد: سیاست اصلی جهاد کشاورزی در سال جاری، حرکت به سمت تولید پایدار، ارتقای کیفیت محصولات و تکمیل زنجیره ارزش با بهرهگیری از ظرفیتهای ایجاد شده در حوزه صنایع فرآوری، سورتینگ و سردخانههاست.
طبق آمارهای ارائه شده، هماکنون حدود ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت بهاره، ۵۰۰ هزار هکتار زیر کشت پاییزه بوده و در بخش باغی نیز بسته به شرایط سالآوری، حدود ۲ میلیون تن محصول تولید و روانه بازار میشود.