وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در ادامه سفر دو روزه خود، وارد ایلام شد تا با افتتاح طرح‌های ارتباطی این استان، وضعیت ارتباطات و زیرساخت‌های مسیر اربعین را به‌صورت میدانی ارزیابی کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدستار هاشمی و هیئت همراه پس از پایان برنامه‌های فشرده سفر به کرمانشاه، شامگاه گذشته از مسیر زمینی راهی استان ایلام شدند تا ضمن ارزیابی میدانی وضعیت پوشش ارتباطی جاده‌های منتهی به مرز مهران، برنامه‌های کاری خود را از صبح امروز در این استان آغاز کنند.

هاشمی پیش از عزیمت به ایلام، در استان کرمانشاه ضمن بررسی پوشش ارتباطات در مسیر زائران اربعین، در نشست پشورای اداری استان حضور یافت و علاوه بر دیدار با نخبگان، فعالان و شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فاوا، ۲۰۶ پروژه ارتباطی استان را با سرمایه‌گذاری بیش از ۲.۳ همت افتتاح کرد.

وزیر ارتباطات همچنین در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به انتخاب مسیر زمینی این سفر نوشت که کیفیت واقعی ارتباطات را باید در جاده‌ها، شهر‌ها و مرز‌ها از نزدیک دید و سنجید، نه صرفاً در گزارش‌ها؛ رویکردی که با هدف ارزیابی میدانی کیفیت خدمات ارتباطی در مسیر‌های تردد زائران اربعین دنبال شده است.

آغاز برنامه‌های فشرده در ایلام

هاشمی و هیئت همراه پس از استراحتی کوتاه، برنامه‌های کاری خود در استان ایلام را از صبح امروز با بازدید میدانی از پایانه مرزی مهران و بررسی وضعیت پوشش ارتباطی، آمادگی اپراتور‌ها و کیفیت خدمات مخابراتی در مهم‌ترین مرز تردد زائران اربعین آغاز می‌کنند.

شرکت در شورای اداری استان ایلام با محوریت اربعین، بررسی آخرین وضعیت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی استان و افتتاح ۷۸ پروژه ارتباطی از دیگر برنامه‌های وزیر ارتباطات در این سفر است؛ سفری که با هدف ارتقای کیفیت ارتباطات در دو استان مرزی، افزایش آمادگی شبکه‌های ارتباطی برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین و بهره‌برداری از مجموع ۲۸۴ پروژه ارتباطی در استان‌های کرمانشاه و ایلام انجام می‌شود.