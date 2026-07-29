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اعزام زائر اولی‌ها به پیاده روی اربعین حسینی

زائر اولی‌ها امسال هم عازم پیاده روی اربعین حسینی شده‌اند و به نیابت از رهبر مجاهد شهید قدم بر می‌دارند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۷- ۱۰:۰۷
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برچسب ها: زائر اولی ، اربعین حسینی ، پیاده‌روی اربعین
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