مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش اعلام کرد: برنامه امتحانات نهایی برگزار نشده پایه دوازدهم برای استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان ابلاغ و اعلام شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش، برنامه امتحان نهایی برگزار نشده استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان در پایه دوازدهم را اعلام کرد.

این امتحانات در روز‌های ۱۵، ۱۷ و ۲۰ مرداد برگزار می‌شود.

ابلاغ برنامه امتحانات نهایی برگزار نشده پایه دوازدهم برای ۴ استان جنوبی







هرگونه تغییر در برنامه زمانی یا چگونگی برگزاری آزمون‌ها صرفاً توسط این مرکز و از طریق ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها و درگاه اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش اعلام می‌شود.