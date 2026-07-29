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دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی کمیته امداد را دستاورد «فقه ساختارساز» امام خمینی (ره) دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام خسروپناه با تأکید بر اینکه کمیته امداد پیش از سپاه و بسیج، تنها ۲۲ روز پس از پیروزی انقلاب توسط امام راحل تأسیس شد، گفت: شناسنامه کمیته امداد در قرآن، آیه ۱۳۴ سوره آلعمران است که بر انفاق در تنگنا و کظم غیظ تأکید دارد؛ این یعنی حکمرانی مردمی و جامعنگر که فراتر از نیازهای مادی، به ابعاد معنوی و کرامت انسانی مددجویان نیز میپردازد.
حجتالاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نشست مشترک با رئیس و شورای معاونین کمیته امداد امام خمینی (ره)، با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید و شهدای گرانقدر انقلاب و دفاع مقدس، به تشریح جایگاه راهبردی کمیته امداد در منظومه فکری بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
خسروپناه با اشاره به آیه ۱۳۴ سوره آلعمران، هویت کمیته امداد را مبتنی بر «انفاق در سختی و آسانی»، «کظم غیظ» و «تکریم انسانها» دانست و گفت خدمترسانی به نیازمندان باید همزمان با حفظ کرامت انسانی و توجه به ابعاد فرهنگی، معنوی و روانی آنان دنبال شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیته امداد را نمونهای از حکمرانی مردمی توصیف کرد و افزود این نهاد با اتکا به مشارکت خیرین، گروههای جهادی و نیروهای داوطلب، الگویی موفق از همافزایی دولت و مردم در خدمترسانی به محرومان ارائه کرده است.
وی با تأکید بر اینکه هدف نهایی کمیته امداد باید توانمندسازی و استقلال اقتصادی مددجویان باشد، خواستار مستندسازی تجربیات این نهاد، تولید آثار رسانهای و تدوین «الگوی حکمرانی امداد» بهعنوان یک منبع آموزشی برای دانشگاهها شد.
خسروپناه همچنین پیشنهاد کرد سهمیههای کنکور بر اساس دهکهای اقتصادی و نیازهای استانی بازطراحی شود تا دانشآموزان و دانشجویان مستعد مناطق کمتر برخوردار فرصت بیشتری برای ادامه تحصیل و اشتغال در استان محل زندگی خود داشته باشند.