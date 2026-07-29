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هرچه به اربعین سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام نزدیک میشویم؛ ترددها هم افزایش بیشتری مییابد؛ به گونهای که از ساعت صفر بامداد تاکنون ۲۲۰ هزار نفر از این مرز گذر کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ فرماندار مهران با اشاره به تردد ۲۲۰ هزار نفری از بامداد تاکنون، اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته نزدیک به ۱۷۴ هزار زائر ایرانی از پایانه مرزی مهران راهی کشور عراق شده و ورود زائران ایرانی به کشور نیز افزون بر ۴۵ هزار نفر بوده است.
حیدر نعمتی افزود: در این بازه زمانی ۲۴ ساعته، نزدیک به یک هزار و ۲۰۰ زائر غیرایرانی از این گذرگاه مرزی بیرون رفته است و ۵۰۱ نفر نیز وارد شدهاند.
وی ادامه داد: از ساعت صفر بامداد تا صبح چهارشنبه نیز ۱۱۰ هزار زائر از مرز مهران رفت و آمد کردهاند که از این شمار، ۸۳ هزار نفر راهی عراق شده و ۲۷ هزار نفر به کشور بازگشتهاند.
فرماندار مهران تصریح کرد: از آغاز ماه صفر تاکنون، یک میلیون و ۱۸۵ هزار نفر از درگاه مهران عبور کردهاند و در آستانه روز اربعین به شمار زیارتکنندگان افزوده میشود.
استان ایلام گرانیگاه اصلی سفرهای اربعین به شمار میرود و سالانه بیش از ۶۰ درصد از زیارتکنندگان، این مسیر را برای رسیدن به زیارتگاههای مقدس برمیگزینند.
امنیت بالا، نزدیکی به شهرهای زیارتی و همچنین فاصله کوتاه تا بغداد، خدماتدهی گسترده رفاهی و استقرار موکبهای بیشمار مردمی در طول مسیر تا کربلا و نجف از مهمترین عوامل استقبال زائران از مرز مهران برای سفر به این کشور همسایه است.
مهران هر سال در روزهای اربعین حسینی میزبان جمعیت چندین میلیونی زائران است به گونهای که در طول سال گذشته نزدیک به هشت میلیون نفر از این گذرگاه رسمی و بینالمللی گذر کردند.
گذرگاه مرزی مهران در ۹۵ کیلومتری جنوبباختری شهر ایلام (مرکز استان) قرار دارد.