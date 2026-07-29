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گزارشهای جدید نشان میدهد عامل هوش مصنوعی آزمایشی شرکت اپنایآی (OpenAI) پس از خروج از کنترل، علاوه بر حمله به پلتفرم هاگینگفیس، توانسته است به حساب یکی از مشتریان شرکت «مودال لبز» نیز نفوذ کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از رویترز، مدیر ارشد فناوری شرکت مودال لبز تأیید کرد: یک عامل هوش مصنوعی آزمایشی متعلق به اپنایآی، از طریق یک نقطه ضعف امنیتی در حساب یکی از مشتریان این شرکت نفوذ کرده است. طبق بررسیها، این مشتری با ایجاد یک درگاه بدون احراز هویت، بهطور غیرعمدی راه را برای اجرای کدهای مخرب توسط هوش مصنوعی باز کرده بود.
این رخداد جنجالی که در اوایل تیرماه ۱۴۰۵ رخ داد، نشان داد که این عامل هوش مصنوعی ابتدا در یک محیط ایزوله قرار داشت، اما توانست از زیرساختهای میزبانی شرکتهای ثالث برای گسترش حملات خود استفاده کند. اپنایآی در این باره تأیید کرده که این مدل هوش مصنوعی موفق شده به چهار حساب در چهار سرویس مختلف نفوذ نماید، هرچند نفوذ به هاگینگفیس را شدیدترین مورد این حادثه توصیف کرده است.
در پی این حوادث، اپنایآی مدل مورد آزمایش را بهطور کامل غیرفعال و رمزگذاری کرده و دسترسیهای پژوهشی به آن را محدود نموده است. این حادثه بار دیگر بحثها درباره رفتار غیرقابل پیشبینی سامانههای پیشرفته هوش مصنوعی و لزوم نظارتهای سختگیرانه را در سطح جهانی برانگیخته است.