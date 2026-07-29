عشایر خوزستان با برپایی مواکب در مسیر‌های منتهی به پایانه‌های مرزی استان به زوار اربعین حسینی خدمت رسانی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست اداره کل امور عشایر خوزستان گفت: عشایر ولایتمدار و غیور استان که در تمامی عرصه‌های مذهبی، فرهنگی و اجتماعی حضوری فعال دارند، در ایام اربعین با برپایی مواکب مشغول خدمت رسانی به زوار حسینی هستند.

جمال پور افزود: همچنین در ایام اربعین حسینی موکب شهدای عشایر خوزستان طبق سال‌های گذشته در مرز چذابه با حضور عشایر غیور استان برپا شده است و به زوار حسینی ارائه خدمت می‌کند.

وی ادامه داد: برپایی آئین عزاداری سنتی عشایر استان، سخنرانی، پخت و توزیع غذای گرم و اسکان از جمله خدمات ارائه شده توسط مواکب عشایر غیور خوزستانی در ایام اربعین است.