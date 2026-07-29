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رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد: کادر درمان یزد در تیرماه امسال ۹۸۴۰ عمل جراحی انجام دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمود نوری شادکام از ارائه گسترده خدمات درمانی در بیمارستانهای دولتی استان در تیرماه ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در این مدت بیش از ۸۷ هزار و ۷۰۰ نفر به اورژانس بیمارستانهای دولتی مراجعه کردند و ازدیکر سو نیز خدمات ۹ هزار و ۸۴۰ عمل جراحی به بیماران انجام شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد ضمن اشاره به عملکرد بیمارستانهای دولتی استان در تیرماه افزود: طی این مدت ۱۴ هزار و ۹۶۷ بیمار در بیمارستانهای دولتی پذیرش و بستری و ۱۴ هزار و ۴۳۳ نفر هم پس از دریافت خدمات درمانی، ترخیص شدند.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از خدمات درمانی به بیماران، نیازمند مداخلات تخصصی اختصاص داشته است، اظهار داشت: در تیرماه امسال ۹ هزار و ۸۴۰ عمل جراحی بستری و یک هزار و ۶۵۱ عمل جراحی سرپایی در بیمارستانهای دولتی استان انجام شد. همچنین ۶ هزار و ۶۲۳ بیمار بستری تحت عمل جراحی قرار گرفتند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره به نقش مراکز درمانی دولتی در ارائه خدمات اورژانسی گفت: در این مدت سه هزار و ۴۳۴ بیمار از طریق آمبولانسهای اورژانس ۱۱۵ به بیمارستانهای دولتی منتقل و پذیرش شدند و ۲۸ هزار و ۹۹۰ بیمار در اورژانس تحت نظر قرار گرفتند.
وی افزود: در حال حاضر بیمارستانهای دولتی استان با یک هزار و ۹۱۴ تخت فعال و ضریب اشغال تخت ۶۳ درصدی، بهصورت شبانهروزی در حال ارائه خدمات تخصصی و فوقتخصصی به شهروندان و بیماران ارجاعی هستند و تلاش کادر درمان برای حفظ کیفیت و تداوم خدمات ادامه دارد.