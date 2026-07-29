به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، باشکوه‌ترین پیاده‌روی جهان که به سبب ماهیتش، از دریچه‌ی دوربین رسانه‌های دنیا بازتاب داده نمی‌شود ولی خورشید از دریچه دوربین گوشی ها، به همه جا راه پیدا می‌کند.

اربعین تنها روایت میلیون‌ها قدم در جاده‌های منتهی به کربلا نیست؛ روایت هزاران دستی است که بی‌ادعا مسیر این عاشقی را هموار می‌کنند و در خراسان شمالی نیز از پایانه‌های مسافربری تا مراکز درمانی و جایگاه‌های سوخت، همه در تکاپوی خدمتی هستند که مقصدش آرامش زائران حسین (ع) است.

با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، خراسان شمالی همانند دیگر استان‌های کشور وارد مرحله‌ای از آمادگی همه‌جانبه برای اعزام و بازگشت زائران شده است.