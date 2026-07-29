سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تشریح تمهیدات درمانی اربعین، از به‌کارگیری صد‌ها آمبولانس و تجهیزات امدادی و ادامه بدون اختلال خدمات درمانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سلمان اسحاقی در تشریح نشست صبح امروز این کمیسیون با مسئولان سازمان اورژانس کشور، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کمیسیون، برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات به زائران اربعین به گونه‌ای بود که هیچ‌گونه اختلالی در مأموریت‌های ذاتی سازمان اورژانس در سراسر کشور ایجاد نشود.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، خدمات‌رسانی همزمان در مأموریت اربعین و سایر مأموریت‌های ملی، بدون ایجاد خلل در روند فعالیت‌های اورژانس انجام خواهد شد.

اسحاقی با اشاره به وضعیت تأمین دارو نیز گفت: ذخایر دارویی کشور با در نظر گرفتن مناسبت‌هایی همچون اربعین پیش‌بینی شده است و مردم اطمینان داشته باشند که تأمین و توزیع دارو در ایام اربعین و مناسبت‌های مشابه، هیچ تأثیری بر روند عرضه دارو در سایر نقاط کشور نخواهد داشت.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین از آمادگی گسترده اورژانس برای خدمت‌رسانی به زائران خبر داد و گفت: در جریان مأموریت اربعین، ۸۲۵ دستگاه آمبولانس، ۴۲ دستگاه اتوبوس‌آمبولانس، ۱۲ فروند بالگرد، یک فروند هواپیما و هشت بیمارستان سیار برای ارائه خدمات درمانی و امدادی به زائران در داخل کشور به کار گرفته خواهند شد.