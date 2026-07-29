روسیه مدیریت برنامه تلگرام را به همکاری با کانال ها و حساب هایی اوکراینی که برای حملات تروریستی برنامه ریزی می کنند متهم کرد .

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ سازمان امنیت فدرال روسیه اعلام کرد مدیریت برنامه «تلگرام» اقدام به حذف کانال‌ها، گفت‌وگوها و حساب‌های رباتی که توسط سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین برای برنامه‌ریزی حملات تروریستی و عملیات ترور جمعی در روسیه استفاده می شوند، نکرده است. به همین علت پاول دوروف، بنیانگذار «تلگرام»، در فهرست تحت‌تعقیب بین‌المللی قرار گرفته است. اتهام دروف «کمک به فعالیت‌های تروریستی» است.

دستگاه امنیتی روسیه هم اعلام کرد ۴۶ جوان از کاربران سرویس «دایوِنچیک» در تلگرام که به دستور کی یف، اقدام به حمله به نیروهای امنیتی و آتش‌زنی کرده بودند، بازداشت شده‌اند.