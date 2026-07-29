توزیع رایگان سی ان جی

مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت با توجه به شرایط کشور در حوزه سوخت نیاز به همیاری بیشتر مردم وجود دارد. آقای عظیمی فر افزود در حال حاضر سی ان جی توان جایگزینی روزانه بیش از ۳۵ میلیون لیتر بنزین را دارد.