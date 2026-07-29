استاندار آذربایجان‌غربی گفت: تکمیل زنجیره ارزش و صنایع تبدیلی باید متناسب با ظرفیت‌های استان ایجاد شود تا محصولات صنعتی، معدنی و کشاورزی با ارزش افزوده بیشتر و بازار مناسب به فروش برسند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر تداوم نهضت توسعه در استان، گفت: آذربایجان‌غربی در مسیر توسعه قرار دارد و یکی از مهم‌ترین جلوه‌های این توسعه، رونق بخش صنعت و معدن است.

رضا رحمانی در جریان بازدید از روند احیای یک واحد صنعتی ، با اشاره به اهمیت تکمیل زنجیره‌های تولید و تأمین، افزود: آذربایجان‌غربی امروز رتبه برتر تولید کنسانتره کشور را در اختیار دارد و راه‌اندازی واحد‌های جدید، ضمن افزایش کیفیت تولید، قدرت رقابت محصولات استان در بازار‌های جهانی را ارتقا می‌دهد.

وی همچنین با بیان اینکه بیش از یک همت در این واحد سرمایه‌گذاری شده، خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از این مجموعه، برای بیش از ۱۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد شد.

استاندار آذربایجان‌غربی تکمیل زنجیره ارزش را نیز از اولویت‌های استان دانسته و افزود: صنایع تبدیلی باید متناسب با ظرفیت‌های استان ایجاد شود تا محصولات صنعتی، معدنی و کشاورزی با ارزش افزوده بیشتر و بازار مناسب به فروش برسند.

رحمانی همچنین با اشاره به بهبود زیرساخت‌های خدمات‌رسانی استان، اضافه کرد: بسیاری از دغدغه‌های زیرساختی سرمایه‌گذاران برطرف شده و فرهنگ صنعتی و سرمایه‌گذاری به‌تدریج در آذربایجان‌غربی در حال شکل‌گیری است.

وی در پایان افزود: تمام تلاش ما این است که این واحد‌ها هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسند، تولید ملی تقویت شود و با تکمیل زنجیره ارزش، آذربایجان‌غربی به جایگاه حقیقی خود در اقتصاد و صنعت کشور دست یابد.