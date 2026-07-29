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خانواده ماکان نصیری و جمعی از خانوادههای شهدا در مجموعه زینبیه ترکیه، حضور یافتند و یاد و خاطره شهدای حمله مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به مدرسه شجره طیبه را گرامی داشتتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هیأت ایرانی که وارد ترکیه شده است، از مجموعه زینبیه دیدار کرد. این هیأت در حالی راهی زینبیه شد که در حمله مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)، مدرسه ابتدایی «شجره طیبه» در شهرستان میناب از توابع استان هرمزگان هدف حمله قرار گرفت و ۱۶۸ دانشآموز بیگناه به شهادت رسیدند.
در این حمله، «ماکان نصیری» که دانشآموز کلاس اول ابتدایی بود، به یکی از تلخترین نمادهای آن جنایت تبدیل شد؛ کودکی که حتی پیکرش هرگز پیدا نشد.
هیأت ایرانی که متشکل از خانواده ماکان نصیری، خانوادههای شهدا، جانبازان، نویسندگان و کارگردانان است، با حضور در مجموعه زینبیه، یاد قربانیان این حمله را گرامی داشت.