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معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور با هدف بررسی وضعیت تردد زائران اربعین و شرایط و تمهیدات پایانههای مرزی وارد خوزستان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از استانداری خوزستان، علیاکبر پورجمشیدیان قائممقام وزیر کشور، معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی روز چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ به منظور بازدید از روند تردد زائران اربعین حسینی و شرایط پایانه های مرزی استان از طریق فرودگاه آبادان وارد استان شد و مورد استقبال سید محمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان قرار گرفت.