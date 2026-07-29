به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از استانداری خوزستان، علی‌اکبر پورجمشیدیان قائم‌مقام وزیر کشور، معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی روز چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ به منظور بازدید از روند تردد زائران اربعین حسینی و شرایط پایانه های مرزی استان از طریق فرودگاه آبادان وارد استان شد و مورد استقبال سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان قرار گرفت.