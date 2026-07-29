خبر خوش شهردار لنده؛
آسفالت همه کوچه ها و معابر شهر لنده
آیین کلنگزنی طرح زیرسازی و آسفالت ۱۵۰ هزار مترمربع معابر شهری شهر لنده و شهرکهای الحاقی با حضور مسئولان شهرستان لنده برگزار شد.
سلمان رنجبر، افزود: بخش اعظمی از قیر موردنیاز این طرح از محل قیر رایگان دولت تأمین شده است که برای آسفالت معابر شهری به کار گرفته شده است. بخش دیگر نیز به همت مدیرکل شهرسازی استان در راستای آسفالت معابر بافت فرسوده شهری تأمین شده است.
شهردار لنده در ادامه با اعلام خبری خوش برای شهروندان، از پایانیافتن دوران کوچههای خاکی در سطح این شهر خبر داد و گفت: با اجرای این طرح و عملیات آسفالتریزی انجامشده در ماههای اخیر، تمامی جادهها و معابر خاکی در سطح شهر لنده و شهرکهای الحاقی شامل شهرکهای بهاران، فجر، سرآسیاب، شهید رجایی و سایر مناطق، زیرسازی و آسفالت شده و دیگر هیچ معبر خاکی در شهر لنده وجود ندارد.
گفتنی است عملیات زیرسازی و آسفالت معابر شهر لنده باهدف بهبود کیفیت زندگی شهروندان، کاهش گردوغبار و تسهیل در تردد وسایل نقلیه اجرایی شده و با اتمام این طرح، لنده به شهری با پوشش کامل آسفالت در تمامی معابر تبدیل شده است.