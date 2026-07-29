به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد ، شهردار لنده سلمان رنجبر، گفت: این طرح با متراژ ۱۵۰ هزار مترمربع و اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر لنده کلید خورد.

سلمان رنجبر، افزود : بخش اعظمی از قیر موردنیاز این طرح از محل قیر رایگان دولت تأمین شده است که برای آسفالت معابر شهری به کار گرفته شده است. بخش دیگر نیز به همت مدیرکل شهرسازی استان در راستای آسفالت معابر بافت فرسوده شهری تأمین شده است.

شهردار لنده در ادامه با اعلام خبری خوش برای شهروندان، از پایان‌یافتن دوران کوچه‌های خاکی در سطح این شهر خبر داد و گفت: با اجرای این طرح و عملیات آسفالت‌ریزی انجام‌شده در ماه‌های اخیر، تمامی جاده‌ها و معابر خاکی در سطح شهر لنده و شهرک‌های الحاقی شامل شهرک‌های بهاران، فجر، سرآسیاب، شهید رجایی و سایر مناطق، زیرسازی و آسفالت شده و دیگر هیچ معبر خاکی در شهر لنده وجود ندارد.