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استاندار قم با اشاره به کمبود کتابخانههای عمومی در برخی مناطق استان گفت: بر اساس مصوبه انجمن کتابخانههای عمومی، دو کتابخانه مجهز در پردیسان و نیروگاه ساخته میشود و توسعه کتابخانههای عمومی و ایجاد کتابخانه سیار نیز در دستور کار است.
آقای اکبر بهنامجو استاندار قم در حاشیه جلسه انجمن کتابخانههای عمومی استان قم با اشاره به وضعیت کتابخانههای استان، فت: قم در حوزه کتابخانههای تخصصی جایگاه نخست کشور را دارد، اما در بخش کتابخانههای عمومی با کمبودهایی مواجه است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۷ کتابخانه عمومی و ۲۷۰ کتابخانه تخصصی در استان فعال است، افزود: بخش عمده کتابخانههای تخصصی توسط مؤسسات، دانشگاهها و نهادها اداره میشود.
استاندار قم با اشاره به مصوبات این جلسه گفت: مقرر شد دو کتابخانه مجهز در مناطق پردیسان و نیروگاه که جمعیت بالایی دارند، اما فاقد کتابخانه عمومی هستند، احداث شود.
به گفته وی، در تأمین اعتبار و اجرای این طرح، وزارت راه و شهرسازی از محل بازآفرینی شهری، شهرداری قم، بانک شهر در قالب مسئولیت اجتماعی و شورای شهر قم مشارکت خواهند داشت.
آقا بهنامجو همچنین افزود: قرار شد کتابخانه سیار نیز در برنامه کاری قرار گیرد و فرماندار قم ۲۰ مکان موجود از جمله مساجد و سایر ظرفیتهای دستگاهی را بررسی کند تا در صورت امکان به مجموعه کتابخانههای استان افزوده شوند و تجهیزات لازم برای آنها تأمین شود.
وی تأکید کرد: هدف این است که جایگاه قم در حوزه کتابخانههای عمومی نیز ارتقا پیدا کند و دسترسی مردم، بهویژه در مناطق کمبرخوردار، به خدمات کتابخانهای تسهیل شود.