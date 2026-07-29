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بورس کالای ایران امروز چهارشنبه ۷ مرداد میزبان عرضه ۴۹۳ هزار و ۷۷۳ تن انواع محصول است و تالار صادراتی بیشترین حجم عرضههای امروز را در اختیار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این روز ۳۴۵ هزار و ۶۶۳ تن محصول شامل آهن اسفنجی، سنگ آهن، سیمان، عایق رطوبتی، قیرو کلینکر در تالار صادراتی کیش عرضه میشود.
تالار صنعتی میزبان عرضه ۱۰۲ هزار و ۸۵۰ تن محصول است.۹۲ هزار و ۴۱۵ تن محصولات فولادی، ۶ هزار تن باریت و ۴۳۵ تن مس روی میز فروش میرود.
در تالار پتروشیمی ۲۲ هزار و ۵۰۶ تن مواد پلیمری و شیمیایی روی تابلو میرود.
۱۲ هزار و ۹۳۷ تن مواد شیمیایی و وکیوم باتوم هم در تالار حراج باز عرضه میشود.
تالار فرعی هم میزبان عرضه ۹ هزار و ۸۱۷ تن محصول است.