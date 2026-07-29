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میدان فرمانداری بوکان در یکصد وپنجاهمین تجمع مردم ، تجلی گاه میثاق مجدد با آرمانهای انقلاب اسلامی، تأکید بر وحدت ملی و نمایش انسجام اجتماعی بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، میدان فرمانداری بوکان بار دیگر میزبان اجتماع پرشور مردم ولایتمدار این شهر بود؛ حضوری گسترده که با هدف تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی، تأکید بر وحدت ملی و نمایش انسجام اجتماعی برگزار شد.
مسئولان شهرستان نیز امشب با حضور در این اجتماع مردمی، در کنار اقشار مختلف جامعه قرار گرفتند و همراه با مردم در این آیین وحدتآفرین شرکت کردند.
حضور مسئولان شهرستان در کنار مردم، نمادی از همدلی و همراهی مدیریت شهرستان با مطالبات و آرمانهای جامعه بوده و جلوهای از انسجام میان مردم و مسئولان را به تصویر میکشد.
شرکتکنندگان در این اجتماع، با در دست داشتن پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران و سر دادن شعارهای وحدتآفرین، بر دفاع از تمامیت ارضی کشور، حمایت از نیروهای مسلح، مدافعان امنیت و ارزشهای والای انقلاب اسلامی تأکید کردند و پیام همبستگی، ایستادگی و مقاومت مردم بوکان را به نمایش گذاشتند.