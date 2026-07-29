مردم انقلابی استان همدان در صد و پنجاهمین شب ازشب‌های ایستادگی در سنگر خیابان ، برادامه راه شهدا و دفاع از میهن تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان ، حضور مردم در خیابان‌ها، تکرار حماسه ایستادگی است؛ همان ایستادگی که در مقابل ابهت پوشالی دشمن آمریکایی، سدی نفوذناپذیر ساخت و ثابت کرد که اراده ملت، فراتر از هرگونه تهدید و نمایش قدرتِ دروغین است.

مردم در خیابان‌ها و میادین دوشادوش یکدیگر با شعار‌های کوبنده، خواستار خونخواهی رهبر شهید شدند و خشم و انزجار خود را از جنایت دشمنان فریاد زدند.