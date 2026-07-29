حال و هوای اطراف حرم امیرالمومنین (ع) در آستانه اربعین حسینی ۱۴۰۵

نجف در آستانه اربعین حسینی حال و هوای خاصی دارد. برخی عزاداران از هم‌اکنون در این شهرِ عراق جمع شده‌اند و ساکنان نجف ضمن پذیرایی از آنها و پخت نذری، در تدارک میزبانی از خیل عظیم دیگر عزادارانی هستند که اغلب با پای پیاده مسیر بغداد و نجف و کربلا را می‌پیمایند تا شهادت سومین امام شیعیان را به سوگ بنشینند. صد‌ها و حتی میلیون‌ها زائر از ایران و برخی کشور‌های دیگر، بعد از حضور در نجف اشرف و زیارت حرم امام علی (ع)، مسیر را به سمت کربلا پیش می‌گیرند تا دوشنبه و سه‌شنبه، یعنی شب و روز اربعین را در جوار حرم سومین امام شیعیان بگذرانند.

عکاس : ندا پناهی