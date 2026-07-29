به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان اظهار کرد: پرونده قاچاق دام زنده به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بروجرد مورد رسیدگی قرار گرفت.



قهرمان شاهی؛ افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی از سوی متخلف، اتهام انتسابی را محرز دانست و علاوه بر ضبط دام‌های قاچاق، متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان جزای نقدی، معادل دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم کرد.



مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان ادامه داد: همچنین شعبه یک میلیارد تومان، معادل ارزش کارشناسی خودروی حامل محموله قاچاق را به جریمه اضافه کرد و در مجموع، متخلف به پرداخت ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.



شاهی با اشاره به نحوه کشف این پرونده گفت: این محموله با گزارش بازرسان جهاد کشاورزی و اقدام مأموران انتظامی شهرستان بروجرد شناسایی شد و پس از توقیف کامیون و کشف دام‌های قاچاق، پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.