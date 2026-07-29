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دبیر کمیته سیاسی و کنسولی ستاد مرکزی اربعی از استقرار دفاتر کنسولی شبانهروزی در شهرهای زیارتی و مسیرهای منتهی به عتبات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عباس احمیدی، دبیر کمیته سیاسی و کنسولی ستاد مرکزی اربعین گفت: توصیههای مسافرتی، قوانین و مقررات کشور عراق و نکات ضروری سفر در این سامانه بارگذاری شده و زائران میتوانند پیش از حرکت با مطالعه آنها، از مشکلات احتمالی پیشگیری کنند.
احمیدی با اشاره به مدارک مورد نیاز برای ورود به عراق تصریح کرد: همراه داشتن گذرنامه معتبر یا گذر زیارتی ضروری است و با توجه به لغو روادید میان ایران و عراق، زائران تنها با مهر ورود که هنگام ورود به خاک عراق در گذرنامه ثبت میشود، میتوانند تا یک ماه در این کشور اقامت داشته باشند. از این رو تأکید میشود که زائران حتماً هنگام عبور از مرز، از ثبت مهر ورود در گذرنامه خود اطمینان حاصل کنند؛ زیرا در غیر این صورت ممکن است به عنوان فردی با ورود غیرمجاز با مشکلات قانونی مواجه شوند.
وی همچنین توصیه کرد زائران از همراه داشتن مدارک غیرضروری مانند شناسنامه و کارت ملی خودداری کنند تا در صورت مفقود شدن، دچار مشکل نشوند.
دبیر کمیته سیاسی و کنسولی ستاد مرکزی اربعین، مدیریت زمان سفر را از مهمترین توصیههای این ستاد دانست و گفت: بر اساس تجربیات سالهای گذشته، روزهای منتهی به اربعین بهویژه چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه، اوج تردد زائران است. برنامهریزی مناسب باعث میشود زائران در ساعات خنکتر حرکت کرده، استراحت کافی داشته باشند و احتمال بروز حوادث رانندگی، بهویژه در مسیر بازگشت، کاهش یابد.
احمیدی با اشاره به اهمیت همراه داشتن داروهای شخصی افزود: شرایط آبوهوایی گرم، ازدحام جمعیت و فشار جسمی ناشی از سفر میتواند بیماریهای زمینهای را تشدید کند؛ بنابراین زائران باید داروهای مورد نیاز خود را به میزان کافی همراه داشته باشند. همچنین توصیه میشود افرادی که داروهای خاص مصرف میکنند، نام داروی خود را همراه داشته باشند تا در صورت بروز مشکل، خدمات درمانی سریعتر ارائه شود.
وی درباره داروهای ممنوعه برای ورود به عراق نیز هشدار داد و گفت: داروهای حاوی کدئین و برخی داروهای مربوط به مراکز ترک اعتیاد از جمله اقلامی هستند که ورود آنها به عراق ممنوع است. زائران باید از همراه داشتن این داروها خودداری کنند و در صورت نیاز، از مراکز درمانی مستقر در عراق خدمات لازم را دریافت کنند.
دبیر کمیته سیاسی و کنسولی ستاد مرکزی اربعین همچنین توصیه کرد زائران برای جلوگیری از کمآبی بدن، علاوه بر نوشیدن آب، از میوه، سبزیجات، لیموترش تازه یا خشکبار مانند مویز و انجیر خشک استفاده کنند تا املاح از دسترفته بدن نیز جبران شود.
احمیدی با تشریح خدمات کنسولی جمهوری اسلامی ایران در عراق گفت: سفارت ایران در بغداد و سرکنسولگریهای ایران در نجف، کربلا، بصره، اربیل و سلیمانیه در طول سال خدمات کنسولی ارائه میکنند و در ایام اربعین نیز دفاتر موقت کنسولی در شهرهای کربلا، نجف، کاظمین، سامرا، مسیر مرز خسروی و منطقه حسینیه و همچنین در پایانههای مرزی مستقر شدهاند تا به صورت شبانهروزی به زائران خدمترسانی کنند.
وی افزود: اگر زائری گذرنامه یا مدارک خود را گم کند، نیازی به مراجعه به سفارت یا سرکنسولگری ندارد و میتواند با مراجعه به همین دفاتر موقت، مشکل خود را در کوتاهترین زمان ممکن برطرف کند.
احمیدی با اشاره به سامانه «همیار اربعین» اظهار داشت: زائرانی که وسایل یا همراهان خود را گم کردهاند، میتوانند اطلاعات مربوط را در این سامانه ثبت کنند تا از طریق تطبیق اطلاعات، امکان یافتن افراد یا اموال فراهم شود.
وی همچنین از راهاندازی سامانه تلفنی رایگان ۱۲۸ خبر داد و گفت: زائران میتوانند بدون نیاز به شمارهگیری پیششماره و بدون پرداخت هزینه، با شماره ۱۲۸ تماس بگیرند و به زبان فارسی یا عربی، راهنماییهای لازم را از کارشناسان وزارت امور خارجه دریافت کنند. البته توصیه میشود این خط ارتباطی بیشتر در موارد اضطراری مورد استفاده قرار گیرد.
دبیر کمیته سیاسی و کنسولی ستاد مرکزی اربعین درباره اتباع خارجی مقیم ایران نیز گفت: برای اتباع کشورهای مختلف، بهویژه افغانستان و پاکستان، که قصد دارند از مرزهای زمینی ایران راهی عراق شوند، هماهنگیهای لازم با دولت عراق انجام شده و روادید رایگان برای آنان صادر میشود. همچنین نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مبدأ، به صورت شبانهروزی آماده ارائه خدمات لازم برای تسهیل حضور این زائران در مراسم اربعین هستند.
احمیدی در پایان با تأکید بر لزوم احترام به قوانین، مقررات و آداب و رسوم مردم عراق خاطرنشان کرد: مردم و دولت عراق میزبان زائران حسینی هستند و رعایت قوانین، حرکت در مسیرهای تعیینشده و توجه به توصیههای ایمنی، زمینهساز سفری آرام، ایمن و معنوی برای همه زائران خواهد بود.